Он снова возвращается! 2 марта. Октябрьский дворец!

2 марта 2018 года ознаменуется действительно важным событием - в Киеве снова выступит легенда мирового джаза Arturo Sandoval! Несмотря на свои 68 лет, он по-прежнему в форме и продолжает записывать пластинки. Концерт Arturo Sandoval в Киеве – это грандиозное событие для всех ценителей джаза. Творчество талантливого музыканта высоко ценится во всем мире, поэтому каждое его выступление собирает настоящие аншлаги. Arturo виртуозно играет на трубе и фортепиано, создавая поистине захватывающее звучание, которое никого не оставит равнодушным. Он настолько без ума от джаза, что любовь к музыке передаётся каждому слушателю. Вас ожидает удивительный вечер джазовой феерии, позволяющей по-новому посмотреть на любимые композиции и услышать яркие музыкальные сюрпризы от кубинского пианиста и трубача. В чем секрет успеха Arturo Sandoval? Безусловно, в его таланте (он обладает уникальным расширенным диапазоном игры на трубе). А также в творческой смелости - Arturo открыт для экспериментов. Наряду с классикой он исполняет зажигательный латинский джаз и каверы современных песен. К примеру, музыкант выступал вместе со звездами поп-культуры Алишей Киз и Джастином Тимберлейком. Если вы хотите сделать себе и своим близким незабываемый подарок, успейте купить билеты.

«Исполнение Сандовала ошеломляет». The New York Times

«Он один из лучших». Диззи Гиллеспи

«… представьте импульс молодого Гиллеспи, рёв Фэтс Наварро и мелодичное и лёгкое звучание Клиффорда Брауна, и тогда Вы сможете понять, что (Сандовал) может». London Observer

Его музыка наполнена страстью, дымом сигары и вечностью – ведь уже при жизни кубинский музыкант стал легендой и одним из самых влиятельных музыкантов мира!

Интересные факты из биографии музыканта

Обладатель 10 премий «Грэмми» родился в кубинском городе Артемиса в 1949 году. Проживание на Кубе повлияло на формирование музыкального вкуса будущей джазовой звезды. Музыкант рос под легендарные произведения Клиффорда Брауна и Чарли Паркера. Также на него сильно повлиял Диззи Гиллеспи, встреча с которым открыла двери на большую музыкальную сцену для подающего надежды пианиста и трубача. Сам Диззи стал не просто другом, но и настоящим наставником для Arturo, которого последний называл своим духовным отцом. Они вместе играли на масштабных концертах не только в Кубе, но и в Европе.

В 1970-х годах по его инициативе был создан коллектив Irakere, в котором также приняли участие пианист Чучо Валдес и саксофонист Пакито ДеРивера. Этот музыкальный проект являлся воплощением кубинских джазовых традиций и стал настоящим феноменом в музыкальной жизни не только Кубы, но и далеко за ее пределами. Arturo Sandoval успешно гастролирует по всему миру, где его радушно принимают в лучших концертных залах, а билеты на его концерты раскупаются задолго до даты выступления.

В творческой копилке музыканта бесчисленное множество захватывающих композиций, миллионы завоёванных сердец слушателей и многочисленные престижные награды. В 2013 году президент США Барак Обама наградил пианиста Президентской Медалью Свободы.

Arturo Sandoval удостоен 10 премий Грэмми, был номинирован 19 раз, также является шестикратным обладателем премии Billboard и лауреатом премии Эмми.

Последняя награда была получена за его композиторскую работу для фильма «For Love or Country: The Arturo Sandoval Story», основанного на событиях из непростой жизни талантливого трубача, и экранизированного HBO с участием Энди Гарсия, сыгравшего Артура.

Два его последних альбома удостоены премии Грэмми, выпушены по всему миру. В последнем диске Arturo Sandoval Eternamente Manzanero, исполняется музыка легендарного мексиканского романтического певца, композитора и автора песен Армандо Мансанеро. В эту работу вложено много сил и души.

Приглашаем вас на первый яркий, страстный и виртуозный концерт весны!

Концерт Arturo Sandoval в Киеве состоится 2 марта 2018 года, 19:00, Международный центр культуры и искусств.