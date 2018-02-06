Регенеративная медицина откроет принципиально новые возможности лечения и омоложения

Клеточная терапия - будущее в мире медицины.

В ноябре 2017 отметила свое пятилетие украинская биотехнологическая компания SmartCell, основным направлением деятельности которой является (создание продуктов клеточных технологий) регенеративная медицина. Применение стволовых клеток для омоложения организма и лечения многих тяжелых заболеваний – это самое важное и перспективное направление в современной медицинской науке, способное значительно улучшить качество жизни людей и увеличить ее продолжительность.

В развитых странах использованию стволовых клеток уделяется большое внимание, и даже создаются их хранилища, в которых каждый человек может оставить клетки собственного организма для личного использования. Но, в Украине это направление относительно новое, поэтому вокруг него ходит множество разных мифов. Вот лишь 5 наиболее распространенных из них:

1. Стволовые клетки могут вызвать рак. Это справедливо лишь для эмбриональных клеток, которые в современной медицине уже не используются.

2. Стволовые клетки нужны лишь при лечении лейкозов. Это тоже неверно: сегодня имеются методики лечения более 80 заболеваний иммунологии и эндокринологии, офтальмологии, неврологии и даже кардиологии.

3. Клеточные технологии – это медицина далекого будущего, и нет смысла сегодня сохранять свои стволовые клетки. Но ведь с их использованием в наши дни проводится 20000 операций и процедур ежегодно, а, значит, позаботиться о своем здоровье будет не лишним (важным) уже сейчас.

4. Хранение стволовых клеток – это очень дорого. На самом деле такая услуга вполне доступна и сопоставима с годовой страховкой бюджетного автомобиля (дешевле) или стоимостью хорошего смартфона, и в десятки раз дешевле донорских клеток.

5. Стволовые клетки можно отбирать на хранение лишь при рождении ребенка. Сегодня существуют методики их отбора и у взрослого человека, но с возрастом их становится меньше.

За клеточной терапией, будущее медицины. Именно такие методы лечения внедряет в Украине компания SmartCell.

Биотехнологическая компания SmartCell была основана в ноябре 2012 года в Одессе. Сегодня она единственная в Украине имеет собственные лаборатории клеточно-тканевого культивирования, генетического анализа, проточной цитофлуориметрии и ПЦР, а также банк криогенного хранения стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, костного мозга и кожи.

SmartCell

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