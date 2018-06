Издательство #книголав выпустит сенсационную книгу о президенте США - "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

Книга, ставшая бестселлером за сутки

В мае этого года издательство #книголав представит книгу нью-йоркского журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая вызвала шум не только в США, но и во всем мире. Книга основывается на более чем 200 интервью с Дональдом Трампом, его ближайшим окружением и высокопоставленными лицами страны. В мире книга появилась в начале января 2018 и сразу же попала в топ продаж.

Автор «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф - журналист, который с 1970-х годов сотрудничает с изданиями The New York Times, New York, The Guardian и The Hollywood Reporter и является автором нескольких книг. Еще в июне 2016 Майкл Вулф провел достаточно успешное интервью с будущим президентом США. После победы на выборах, Вулф предложил Дональду Трампу написать книгу о его президентстве. Получив согласие от Трампа, Майкл Вулф обрел доступ к окружению президента США и проводил в Белом доме много времени.

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» содержит скандальные факты о 45-м президенте США: привычки, страхи, семейные и политические подробности. Автор рассказывает о победе на выборах и неготовность команды Трампа к этому, раскрывает таинственное свидетельство президентских амбиций Иванки Трамп, приводит примеры некомпетентности президента и неуважения его советников.

Адвокаты Дональда Трампа пытались приостановить выпуск книги, но попытки оказались напрасными.

«Мы понимаем, что чтобы наши люди читали больше, мы должны выдавать самые актуальные вещи, о которых говорит весь мир. Мы очень хотели получить эту книгу и дать украинским читателям возможность узнать, что именно обсуждают последние несколько месяцев в новостях и на страницах газет», - рассказывает партнер издательства #книголав Светлана Павелецкая.

В книжные магазины Украины книга поступит уже в мае. Язык издания – украинский.