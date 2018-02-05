Состоялся круглый стол "Применение экспертиз в стратегиях защиты"

Одним из самых острых вопросов обсуждения стала монополизация государственных экспертных учреждений.

30 января 2018 состоялся круглый стол на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты», организованный Комитетом Ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты бизнеса, активов и прав инвесторов.

Модератором круглого стола выступил Олег Вдовичен, адвокат, председатель Комитета по вопросам защиты бизнеса, активов и прав инвесторов ААУ, член правления ААУ управляющий партнер АО «Вдовичен и партнеры».

Одним из самых острых вопросов обсуждения стала монополизация государственных экспертных учреждений. Участники рассмотрели проблемы и нюансы преодоления монополии, а также привлечение частных (независимых) экспертов на уровне с экспертами госучреждений к написанию и внедрение методик проведения судебных экспертиз.

Напомним, что участниками мероприятия стали инициаторы и авторы законопроекта «О судебно-экспертной деятельности в Украине», заместитель бизнес-омбудсмена Украины, представитель Института государства и права НАН Украины, судебные эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины, ведущие адвокаты и юристы.

Важным стало получение и обсуждение актуальной информации от судебных экспертов как в теоретической, так и в практической плоскости по формированию вопросов и предоставления материалов экспертам для полных и эффективных выводов экспертных исследований, а также их дальнейшего использования в стратегиях защиты. Отдельное внимание было уделено компьютерно-техническим, почерковедческим и судебно-экономическим экспертизам.

Мероприятие сопровождалось активной и иногда острой дискуссией в плоскости «адвокаты — государственные судебные эксперты — инициаторы реформирования судебно-экспертной деятельности в Украине».

Фото мероприятия доступны по ссылке.

Спасибо участникам за высокий интерес к тематике круглого стола.

До встречи на следующих мероприятиях Комитета Ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты бизнеса, активов и прав инвесторов!