История развития бизнеса по продаже аксессуаров для мобильных телефонов

Мобильные телефоны давно перестали быть только средствами коммуникации. Современный телефон — часть имиджа человека и одновременно персональный помощник. Более 20 лет прошло с того момента, как появился первый мобильный телефон. Теперь его наличие никого не удивляет, хотя немало людей гонятся за модой и стараются купить себе самую последнюю модель брендового девайса.

Большой популярностью пользуются не только устройства, но и аксессуары для их защиты. Чехлы предупреждают появление дефектов и меняют внешний вид смартфонов. С помощью аксессуаров владелец может полностью изменить дизайн устройства. Данная статья посвящена истории появления чехлов.

Зарождение масштабного бизнеса

С момента выхода в свет пилотного аксессуара прошло не так много времени, но их ассортимент приятно удивляет. Первыми производителя стали сами компании, которые занимались разработкой смартфонов. Их продукты могли позволить себе лишь единицы, причиной низкого спроса была цена. Вторыми после компаний по производству девайсов за выпуск чехлов взялись фабрики по изготовлению кожгалантерейных изделий. Именно тогда спрос на продукцию увеличился в несколько раз, став стабильным. Несмотря на востребованность, качество чехлов оставляло желать лучшего. В первых партиях прослеживались следующие недостатки:

оборванные швы;

несоответствие материалов между собой;

кривые строчки;

торчащие нитки.

К фабричным дефектам можно добавить и то, что размеры изделий не соответствовали параметрам устройств. Внешний вид отличался простотой и невзрачностью. Несмотря на множество недостатков, фабричная продукция пользовалась спросом у потребителей. Что можно сказать о цене? Отечественные компании устанавливали стоимость в пределах 50 долларов, а зарубежные — от 70 до 140$. Сравнивать старые и современные чехлы нет смысла, последние превосходят первых во всем.

Состояние дел в начале XXI века

Начиная с 2000 года мобильные телефоны перестали быть роскошью. Потребитель также не был ограничен в выборе аксессуаров для девайсов. Конечно, на тот момент не существовало такого огромного количества моделей чехлов, как сейчас. В начале XXI века молодежь гонялась за модными изделиями, которые совмещали функции защиты и преображения.

С 2000 года наблюдаются кардинальные изменения в дизайне: чехлы стали яркими и красочными. С течением времени производители начали экспериментировать с моделями.

О современной моде

Ассортимент аксессуаров для мобильных телефонов в 2017 году настолько огромный, что потребителю сложно сделать окончательный выбор. Перед покупкой рекомендуем ориентироваться на следующие требования к товару:

тип изделия (накладка, бампер, кейс и т. д.);

адаптивность под модель устройства;

дизайн;

материал-основа;

особенности защиты устройства (задняя панель, боковые стенки, экран).

Важно, чтобы аксессуар подходил под модель телефона, не закрывал камеру и разъемы. К примеру, для «Айфона» пятой модели ищите только чехлы на iPhone 5.

Покупку лучше осуществлять через интернет-магазины, так как на онлайн-ресурсах стоимость изделий в разы ниже, чем в розничных точках продаж.