17 декабря инвесторы банка “Аркада” выйдут на митинг под здания представительств международных организаций (МВФ, ООН), дипломатическое учреждение США в Украине, и перекроют Крещатик.

“Май, июнь…. и уже середина декабря. Все эти месяцы мы просим, умоляем, требуем обратить внимание на 11 тысяч семей инвесторов банка “Аркада”. Строительство трёх ЖК - «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озёрах» остановилось два года тому назад. 26 августа этого года НБУ признал банк «Аркада» неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации.

По распоряжению Виталия Кличка, ЧАО «ХК «Киевгорстрой» проведено аудит трех комплексов «Аркады». По его результатам нам обещали до 08.12.2020 предложить схему достройки наших домов, найти нового застройщика. Публичные обещания мэра города Киева Кличка В.В. до сих пор не выполнены, не озвучены результаты аудита, не назначен новый застройщик и не оглашен алгоритм завершения строительства.

Ми просим киевлян с пониманием отнестись к нашим действиям и приносим извинения за временные неудобства.

Основные требования инвесторов:

● Публичное оглашение результатов аудита, оглашение нового застройщика, источников финансирования строительства.

● Компенсация из бюджета города Киева затрат Фондов финансирования строительства «Аркады» на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд. грн.

● Передача земельного участка 176 Га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика использовать прибыль с проекта застройки этого земельного участка для финансирования строительства всех ЖК и гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов.

План митинга, который произойдёт 17 декабря 2020 года:

09:30 – 10:15 митинг у представительства Международного Валютного Фонда по адресу: ул. Кловський спуск, 5.

10:30 - 11:15 - митинг под ООН по адресу: Кловский спуск, 1.

11:40 - 12:40 - митинг под ОП на ул. Банковая, 11.

13:00 - 18:00 - ПОЛНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ Крещатика, обращение к мэру города Киева Кличко В.В.

План АвтоМитинга:

09:00 - собрание группы АвтоМитинг на ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4, возле посольства США в Украине.

09:30 - 10:30 – обращение к представителям посольства.

10:30 - 11:00 движение колонны АвтоМитинга от посольства США к КГГА, присоединение к Мега-митингу.

Цели Мега-митинга:

- Побудить представительства глобальных международных организаций и дипломатического учреждения США в Киеве в рамках возможностей на международном уровне повлиять на неправомерные действия в Украине в сфере инвестиций в строительство.

- Побудить высшее руководство страны, Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, принять все необходимые меры для восстановления и завершения строительства домов всех ЖК без доплат со стороны инвесторов.

- Побудить мэра города Киева Виталия Владимировича Кличка и КГГА принять необходимые меры для восстановления строительства всех ЖК.

Справка: Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада” продолжается более 200 дней. Многотысячными маршами митингующие приходят каждые две недели под КГГА и Офис Президента с требованием восстановить строительство 39 домов.Инвесторы живут в палатках под КГГА. Таким образом жители палаточного городка ежедневно напоминают о своих недостроенных квартирах чиновникам из КГГА.

Ресурсы: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

Фото, видео из палаточного городка, предыдущих митингов:

https://investors.in.ua/photo-video/

Инфосправка: https://investors.in.ua/information-reference-2/

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Автор: УНИАН