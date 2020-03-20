Как оценивать реальные масштабы болезни, что такое инкубационный период и скрытая заболеваемость: терминология коронавируса простыми словами

Объясняют, сколько времени проходит после инфекции, прежде чем у зараженного человека появляются первые симптомы болезни, а также о путях передачи вируса.

Пандемия Covid-19 доминирует в информационном пространстве. Новостные сообщения переполнены цифрами, показателями и медицинскими терминами.

Как во всем этом разобраться и что означают ключевые термины, объяснил материал издания DW.

Базовая репродуктивная частота инфекции

За этим показателем кроется потенциал распространения вируса. Если показатель превышает 1, это означает, что каждый инфицированный переносит вирус как минимум на еще одну личность - распространение продолжается. Если число меньше 1, это означает, что количество инфицированных сокращается. Немецкий Институт Роберта Коха оценивает базовую репродуктивную частоту инфекции в случае SARS-CoV-2 в промежутке между 2,4 и 3,3. Это означает, что каждый инфицированный заражает еще два-три человека. Таким образом, чтобы обуздать эпидемию, надо исключить две трети всех инфекций.

Поскольку вакцины пока не существует и меры по противодействию распространению вируса пока не являются надежными, вероятно, что в итоге будет инфицировано от 60 до 70 процентов населения. Только тогда вирус будет наталкиваться чаще на ранее инфицированных, чем на людей, которые еще не болели Covid-19. Это будет означать, что его распространение постепенно сойдет на нет.

Инкубационный период

Сколько времени проходит после инфекции, прежде чем у зараженного человека появляются первые симптомы болезни? На это время, медики исходят из того, что инкубационный период составляет от 24 до 48 часов. Китайские ученые пришли к выводу, что около четверти всех инфекций происходит от людей, которые находятся в инкубационном периоде болезни.

С момента появления первых симптомов, больной является заразным в течение 7-12 дней. Если болезнь протекает тяжело, этот период составляет более две недели. Вирус переносится воздушно-капельным путем. Перенос через экскременты ученые сейчас считают маловероятным.

Летальность

В начале эпидемии число инфицированных растет значительно быстрее, чем количество умерших. Поэтому пропорция является несколько искаженной. Более-менее серьезно о количестве умерших от коронавируса в соотношении к количеству больных в Европе можно будет говорить ближе к концу эпидемии. Соотношение также может очень варьировать в зависимости от того, как много тестов на коронавирус проводится среди населения. В Италии на данный момент летальность считается достаточно высокой. На статистику влияет то, что в Италии проводится меньше тестов, чем, например, в Германии. Тесты проводятся прежде всего среди тех, кто попал в больницу с тяжелыми симптомами. Это на бумаге завышает соотношение смертей к количеству больных. Математик и эпидемиолог Адам Кухарский из Лондонской школы гигиены и тропической медицины прогнозирует, что фактор летальности составит фактически от 0,5 до 2 процентов. То есть, из ста больных умрет 1-2 пациента.

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Скрытая заболеваемость

В Италии, которая стала эпицентром пандемии в Европе, скрытое количество больных считается довольно высоким из-за относительно низкого количества тестов среди населения. Исходя из количества умерших, математик Томас Гетц (Tomas Götz) из университета Кобленца-Ландау вычислил, что по состоянию на конец февраля в Италии, вероятно, было около 40 тысяч инфицированных. Это в десятки раз больше, чем официально зарегистрированные на тот момент 800 случаев.

Однако для каждой страны такие расчеты могут быть другими - соотношение смертей и зарегистрированных случаев может варьировать в зависимости от целого ряда факторов. От подходов к ведению статистики к особенностям системы здравоохранения.

Экспоненциальное возрастание

Нам трудно понять рост, который не является линейным. Интуитивно нам кажется, что рост происходит равномерно: сегодня один, завтра - два, послезавтра - три и так далее. Однако вирусы распространяются не линейно, а экспоненциально. Один инфицированный заражает одного человека. Два человека заражают двух людей. Инфицированных становится четыре и эти четверо заражают еще четырех и так далее.

Выявить это можно, выкладывая зернышки риса на доску для шахмат. Если на доску выкладывать одно зернышко в день - по одному в каждую ячейку - то за 64 дня будет заполнено 64 ячейки. За экспоненциального роста за 64 дня на доске будут уже невероятные 9 223 372 036 854 775 808 зернышек.

Чтобы сравнивать, в каких странах вирус распространяется с большей или меньшей скоростью, брать за основу количество новых больных за день было бы неправильно. Специалисты ориентируются на время, необходимое для удвоения количества инфицированных. Сейчас во всех европейских странах время между удвоением количества больных постоянно сокращается. Когда он начнет увеличиваться, это будет означать, что вирус начал отступать.

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По расчетам ученого Адама Кухарского, каждый человек при нормальных обстоятельствах имеет в среднем пять раз в день телесный контакт с другими людьми. Это пять возможностей перенести вирус. Этот инфекционный фактор можно уменьшить, держа дистанцию и воздерживаясь от прикосновений. Например, от рукопожатия при встрече.

Согласно теории Кухарского, есть еще один фактор - вероятность заражения. По подсчетам ученого и его команды, вирус переносится в среднем во время каждого третьего контакта с носителем.

Последний фактор: уязвимость. Какова вероятность заболеть, если вирус попал в организм? В случае нынешнего коронавирус, эта возможность достигает почти 100 процентов. Ведь почти ни у кого не выработан иммунитет, вакцины против SARS-CoV-2 нет.

Все эти факторы имеют значение для скорости распространения вируса. Поскольку влияния на последний фактор из-за отсутствия вакцины практически нет, можно пытаться притормозить вирус первыми тремя: держать дистанцию, избегать социальных контактов, кашлять и чихать в локоть.

Цель всех карантинных мероприятий, к которым прибегают правительства стран по всему миру: сгладить кривую (смотри таблицу). Количество заболевших не должно превысить возможности системы здравоохранения. Иначе врачам придется принимать крайне непростые решения: кого, например, подключать к аппарату искусственного дыхания, а кого - нет.

Как сообщал ранее УНИАН, в Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, которые умерли от коронавируса.