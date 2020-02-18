Более 3 тысяч школьников приняли участие в экоакции в Нур-Султане

Самые активные участники экологической акции получили благодарственные письма и подарки.

В ТРЦ "Хан Шатыр" состоялась масштабная экологическая акция "Бросай в желтый!" с участием учащихся всех школ города. Мероприятие прошло в поддержку проекта по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО).

Как сообщает nur.kz, экоакция проведена по инициативе городских властей и Оператора РОП и нацелена на изменение культуры обращения с отходами.

«Все те, кто сегодня был здесь, они уже знают, как нужно сортировать мусор и делают это. Но сегодняшним мероприятием мы хотели привлечь внимание общественности, всех, кто отдыхает сегодня в «Хан Шатыре» к тому, что нужно правильно сортировать мусор. Участвовали в акции поэтапно ученики всех 87 школ города», - сказала эксперт по вопросам экологического образования, Татьяна Немцан.

По ее словам, ребята на 12 участках были охвачены мастер-классами. В том числе изготавливали экосумки, экоручки, сувениры и прочие поделки из вторичного сырья. Помогали им в этом лучшие педагоги дополнительного образования, студенты-волонтеры организации Enactus Kazakhstan, РОО «Жас Улан», бригада больничных клоунов. Они обычно работают в онкоцентрах, но сегодня они помогли организаторам и развлекали малышей, которые пришли с мамами на это мероприятие.

Также был проведен мастер-класс по сортировке отходов, в ходе которого участникам экоакции показали, что упаковки из металла, стекла, макулатуры нужно бросать в желтый контейнер, предназначенный для вторичного сырья. Тогда как в зеленый контейнеры нужно бросать органические отходы.

«Всех учим, как правильно сортировать. Внедрение культуры переработки должно идти пошагово - мне есть с чем сравнивать: в 2017 году мы сами не знали, что, куда бросать, но уже в 2018 году мы провели первый экочеллендж. А сегодня мы уже интегрируем тему раздельного сбора ТБО в любой предмет и сегодня педагоги это прекрасно показывают. Соответственно, это уже новый виток, который называется «Моя экошкола».

В ней основной упор делается на стратегию низкоуглеродного развития, где важной частью является раздельный сбор мусора. Мы должны перерабатывать пластик, макулатуру, стекло, металл, а не бросать в окружающую среду, потому что… это наносит вред нашей экологии. Но ведь это все прекрасно перерабатывается. Эти принципы мы стараемся прививать нашим детям», - резюмировала Немцан.

К слову самые активные участники экологической акции получили благодарственные письма и подарки.

«Я украсила экосумку. Нам сказали, что мы можем забрать с собой свои поделки. И теперь, если пойду в магазин, будут брать ее с собой, чтобы меньше использовать пластиковые пакеты», - сказала Айганым, ученица 4 класса школы – гимназии №5 Нур-Султана.

Также на площадке была развернута выставка школьных проектов по переработке отходов и подготовлены концертные номера.

Все это время на улице стояла экомашина, где студенты индустриального колледжа города Темиртау демонстрировали всем желающим, как проходит процедура переработки вторсырья и что в конечно итоге из него изготавливается.

Стоит отметить, что в Нур-Султане одними из первых создали инфраструктуру для раздельного сбора ТБО. По сравнению с 2018 годом, в прошлом году уровень переработки ТБО в городе достиг 16%.

Цель – довести глубину переработки до 70%. На сегодня в столице установлено 6276 желтых контейнеров для перерабатываемых отходов, закуплено 25 отдельных мусоровозов для вывоза вторсырья. Также с прошлого года усилен блок экологического образования и проводятся информационно-просветительские работы с населением.

В этом году раздельный сбор ТБО планируют внедрить еще в четырех городах - Актобе, Семей, Туркестане и Усть-Каменогорске.