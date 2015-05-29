"Звезды" - за прилавком "Фокстрота" или "Фокстрот" поддержал благошоппинг в киевском ТРК "Проспект"

В эту субботу известных людей Украины и любителей стильных покупок объединит праздник FashionABLE Shopping под слоганом «Мода способна помогать»!

30 мая 2015 года в ТРК «Проспект» плеяда знаменитых украинцев, среди которых – популярный актер Владимир Горянский, звездные шоумены Саша и Вова Борисенко, дизайнер Елена Бурба, народная радиоведущая Анна Свиридова, ультрамодные музыканты Тамерлан и Алена Омаргалиева, победители проекта «Голос Країни» Павел Табаков и Наталья Гордиенко, щоумен Андрей Джеджула, певица Анна Добрыднева, актер и главный герой сериала «Виталька» Гарик Бирча станут за прилавки магазинов, в числе которых «Фокстрот»!

Жеребьевка с распределением звездных продавцов по местам их работы в магазинах пройдет в 14:30, а уже в 15:00 они перевоплотятся в торговых работников и будут консультировать покупателей до 18:00.

«Фокстрот» уже в третий раз принимает участие в проекте FashionABLE, шоппинг с которым не только приятен, но и полезен, так как часть стоимости от покупок, совершенных в этот день, направляется на помощь детям. В этот раз часть вырученных средств будет передана в Пугачевский детский дом-интернат, расположенный в Житомирской области, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Каждый киевлянин и гость столицы может стать частью невероятного праздника моды и добрых дел FashionABLE! Для этого нужно:

- прийти 30 мая в ТРК «Проспект» (ул. Красногвардейская, 1в, м. Черниговская);

- сделать покупку у наших звездных продавцов в «Фокстроте» либо других магазинах-участниках проекта;

- насладиться невероятной атмосферой позитива, праздника моды и добрых дел!

Справка: торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» является крупнейшей розничной сетью по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупок по данным TNS Ukraine, MMI 2010-2014 / 2. ТМ «Фокстрот. Техника для дома» демонстрирует инновационный подход к развитию через сервисы «Финансовый супермаркет» и «Фокс Клуб», формат «Shop-in-Shop» и уникальное мобильное приложение «Выбирай технику с помощью дополненной реальности». «Фокстрот» также известен на украинском рынке как бренд, который заботится об окружающей среде (социальные проекты «Зеленый офис», «ЭКОкласс») и о безопасности детей (проект «Школа безопасности»).

Проект FashionABLE Shopping не имеет аналогов в Украине. Впервые он состоялся в Киеве весной 2014 года, собрав под своей эгидой более 40 звездных гостей! На протяжении всего года самые известные украинцы помогали творить добро в Харькове, Львове, Днепропетровске, Запорожье. И вот сейчас этот невероятный праздник моды и добрых дел возвращается в Киев! 30 мая в ТРК «Проспект» мы вновь увидим звезд за прилавками магазинов! Фотоотчеты проектов FashionABLE здесь.