English Prime – записаться на курсы английского языка возле метро КПИ

Курсы английского возле метро КПИ от школы English Prime ➔ Английский рядом с домом по выгодной цене ➜ Выбирайте лучшую программу, записывайтесь на курс уже сегодня

Курсы английского языка возле метро КПИ

Рады сообщить, что наша школа открывает новый филиал в Киеве возле метро КПИ. Если вы хотите наконец заговорить на английском, English Prime с легкостью превратит эту мечту в реальность. Приходите по адресу пр-т Победы, 22, начало занятий в удобное для вас время.

Как мы работаем?

Основой наших курсов английского языка в Киеве возле КПИ является международная методика прикладного образования. Примерно 80% урока занимает активная практика общения. Используемый школой подход позволяет изучать английский по такому же принципу, как вы в детстве осваивали родной язык. Если вы сделали это однажды, то сможете повторить успех во второй, и даже в третий раз, при желании. Никаких книжек, пособий и сложных правил. Ученик слушает, разговаривает, прорабатывает разные ситуации и легко запоминает слова и основы грамматики. В результате Вы получите полный пакет знаний и возможность свободно общаться на английском.

Какие курсы предлагает школа English Prime?

Отметим, что школа English Prime действует еще с 2005 года. За это время результативность наших занятий подтверждена тысячами успешно выпущенных англоговорящих студентов. Все курсы мы разделили по нескольким критериям:

· Возрастная группа,

· Уровень знаний,

· Направление в английском.

Исходя из возрастного критерия, в школе действуют курсы английского для:

· взрослых,

· подростков,

· детей.

Также предлагаем возможность пройти:

· курсы английского для начинающих,

· авторские курсы для учеников уровня Advanced.

Если Вы хотите в короткие сроки овладеть английским, изучить специфическую терминологию или углубить свои знания в определенной среде, это всегда можно сделать на наших занятиях. Мы разработали спецкурсы:

1. Английский для собеседований;

2. Бизнес-английский,

3. Курсы английского языка для путешественников,

4. Курсы подготовки к международным экзаменам IELTS,

5. Авторский курс для людей, владеющих английским, Advanced Listening Skills.

Также в школе English Prime действуют клубы выходного дня, которые можно посещать для поддержания имеющегося уровня английского.

Гарантии и качество обучения

Школа английского языка English Prime несет ответственность перед своими студентами, персоналом и органами, сертифицировавшими наше учебное заведение. Мы строго соблюдаем международные стандарты качества обучения учеников и следим за тем, чтобы все услуги предоставлялись на наивысшем уровне. В нашей школе вы получите знания, которых не предоставит частный репетитор. Обучение английскому в English Prime – это взаимодействие с профессионалами, и если, выполняя все рекомендации, студент не добился требуемого результата, мы готовы бесплатно повторить этот материал.

Расположение школы

Если вы предпочитаете проходить обучение в хорошей школе вблизи от дома, офиса или станции метро Киевский политехнический институт, тогда будем рады видеть вас в нашем отделении.

Новый филиал English Prime расположен в 5 минутах от метро, что позволит студентам комфортно добираться на занятия. Чтобы Вам было проще найти нас, ориентируйтесь на здание Политехнического университета.

Открытие филиала возле станции метро КПИ состоится 20.01.2020 г. Более подробную информацию вы можете уточнить в любом из 7 других офисов нашей школы.

Наши контакты

Хотите начать учить английский уже сейчас?

1. Воспользуйтесь формой онлайн-записи на сайте,

2. Звоните по телефону (044) 228 41 12,

3. Пишите на почту englishprime.ua@gmail.com.

Пройдите самые эффективные курсы иностранного языка, выбирайте лучшую программу, и начните говорить на английском уже сегодня!