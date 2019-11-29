Как поставить цель, чтобы гарантированно ее достичь?

Подавляющее большинство людей хотят быть успешными. И вы, скорее всего, не исключение. Но, как известно, к успеху в этой жизни приходят далеко не многие, потому что, чтобы к нему прийти, на него нужно уметь настраиваться.

О том, как зарядиться на успех и сохранить продуктивность на пути к цели, мы спросили Ицхака Пинтосевича, эксперта в системном развитии личности и бизнеса и почетного профессора бизнес-школы «Синергия».

Успешные люди ставят цели на весь следующий год. И важно правильно поставить цель, чтобы гарантированно достичь результата.

Упражнение от Ицхака: «Ставим цель»

Первое: Поставьте цели в каждой из сфер жизни. Если вы не знаете, какие сферы выбрать, выберите пять основных: «Действуй», «Живи», «Влияй», «Богатей» и «Люби».

Второе: Добейтесь того, чтобы цели вам постоянно напоминали о себе. Необходимо их разместить на видных местах и каждый день вспоминать (или прочитывать их вслух).

Третье: Заряжайте цель положительными эмоциями. Вспоминайте свои прошлые победы, наполнитесь энергией победителя и после этого – перенесите внимание на цель.

Повторите этот шаг несколько раз, до тех пор, пока воспоминание о вашей цели не будет вызывать у вас эйфорию.

Четвертое: Сразу после мыслей о цели сделайте несколько шагов в ее направлении. Шаги должны быть небольшие и конкретные. Разбейте их на мелкие фрагменты. К примеру, если вы хотите добиться определенного веса, сделайте два-три приседания сразу после того, как вы вспомните о цели.

Пятое: Разожгите в себе огонь желания, любви к своей цели. Вам необходимо гореть, стремиться к результату настолько, чтобы никакие преграды не могли вас остановить. Это поможет вам зарядить ваш мозг и дать себе импульс для движения в выбранном направлении.

Усилить свои цели, зарядиться мотивацией и вдохновиться на новые, грандиозные результаты, получить новые навыки и знания для профессионального роста, познакомиться с выдающимися тренерами, менеджерами, руководителями и предпринимателями – все это возможно, если вы посетите «МЕГАТРЕНИНГ 2020».

Это один из тех тренингов, после которого в жизни всё меняется к лучшему. Неожиданно появляются возможности. Встречаются нужные люди. И всё складывается самым счастливым образом!

Участников ждет три дня невероятной прокачки мышления и мозга, заряд мотивации, вдохновение и сотни полезных рецептов из первых рук от владельцев бизнеса, ТОП блогеров и звезд эстрады.

Каждый из них проведет 2020 год под лозунгом колоссальной трансформации и роста. Удвоит или УДЕСЯТЕРИТ свой доход. Поставит величайшие цели, которые вдохновят на настоящие Действия.

Каждый – приобретет тысячи новых полезных знакомств и, конечно, – обучение от лучшего тренера личностного роста в СНГ – Ицхака Пинтосевича и ведущих специалистов в своей сфере: Светланы Павелецкой, Ирины Горовой, Светланы Керимовой, Кирилла Куницкого, Виктории Тигипко, Ольги Ермиловой, Артемия Сурина, Татьяны Пренткович, Владислава Ясько, Юлии Чудновец, Марии Кутишенко, Леры Бородиной, Анастасии Святокум, Алуники Добровольской, Андрея Шатырко, Анастасии Стадник и многих других!

Тренинги Ицхака Пинтосевича кардинально отличаются от всех остальных тренингов на русскоязычном пространстве. Он один из первых руководителей, который выстроил развитие своей команды в ключе непрерывного обучения и повышения квалификации. Он двигался дальше и мотивировал развиваться тысячи и тысячи людей со всего мира.

Сегодня аудитория Ицхака насчитывает более миллиона фанатов и подписчиков в соцсетях, его тренинги смотрят в 20 странах мира, на его живые мероприятия слетаются руководители бизнесов и СЕО крупнейших мировых корпораций.

Так, 8 лет назад родилась идея создать мощнейший прорыв «МЕГАТРЕНИНГ»: тренинг, где на одной сцене выступят от 10 до 20 спикеров и каждый поделится своим инсайдерским опытом, кейсами из жизни и бизнеса, информацией, которая закрыта для «чужих», потому что БЕСЦЕННА.

Говорят, что каждые десять лет у человека меняются нейронные связи. И если не заниматься саморазвитием, твои знания устаревают, и мозгу требуется капитальный ремонт и перезагрузка!

Представьте, что ваши знания и навыки – это новенький автомобиль, который вы выгнали из салона лет десять назад. Вы были рады и счастливы! Вы были на волне!

Но если вы все 10 лет не заглядывали под капот, со временем она превратилась в кусок металла, который еле передвигается по трассе.

Так и в бизнесе: если вы не тренируете свой мозг, не пополняете его новыми знаниями, вы становитесь не инноватором, как раньше, а уныло плететесь в хвосте, и ваши конкуренты обгоняют вас на новых, более усовершенствованных моделях.

Для мозга МЕГАТРЕНИНГ – это как ежегодное техобслуживание. Участники смотрят, сравнивают свои успехи и навыки, встраивают новые, оттачивают уже имеющиеся, знакомятся с новыми людьми, обмениваются идеями и растут над собой каждый год!

Именно за этой трансформацией, совершенствованием, инновационными технологиями участники возвращаются на МЕГАТРЕНИНГ год за годом!

Они учатся ставить перед собой новые вызовы и двигаться к целям легко и радостно, сохраняя баланс в 5 главных сферах жизни! Успевать за один год больше, чем раньше за пять! Получают поддержку профессиональных коучей, тренеров и других участников.

В результате МЕГАТРЕНИНГ 2020 участники соберут в чемоданчик успешных знаний все, что нужно:

- планы, инструкции, стратегии — то, что можно применить сразу же в бизнесе, карьере, жизни!

- инсайты, расширение картины мира и 100% перепрошивка мышления!

- энергия и желание действовать, даже если всегда не хватало времени / сил / мотивации

- виденье, как вырваться из замкнутого круга и жить на полной мощности!

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