Во сколько обойдутся оригинальные новогодние подарки для всей семьи в 2020

Сколько бы не стоил ваш подарок, главное это ваша любовь и внимание, они будут оценены в наибольшей степени!

Выбирать новогодние подарки для семьи - это процесс достаточно трудоемкий, но при этом очень увлекательный. Но стоит заранее рассчитать свой бюджет и понять, что именно и на какую сумму можно подарить семье с детьми, при этом, вручив что-то не слишком дорогое, но вместе с тем нужное. Что лучше приобретать в качестве новогодних подарков 2020 и во сколько вам это обойдется мы разберем подробнее в этом материале.

Если бюджет ограничен

Не у всех есть возможность дарить статусные и дорогие подарки, но вот порадовать окружающих в новогодние праздники хочет каждый. И если вы можете выделить не так уж и много денег из своего бюджета на подарки, то мы можем вам предложить остановить свой выбор на:

Термокружки

Это очень практичный презент, ведь благодаря ему любимый напиток всегда будет оставаться теплым. Цена таких кружек в среднем 100-400 гривен, при этом в пределах пятисот гривен можно найти набор из 4 чашек для всей семьи.

Набор елочных украшений

Такой презент вы можете презентовать сразу всей семье, и обойдется вам это абсолютно не дорого, примерно от 70 и до 450 гривен.

Настольная игра

Вариантов таких игр очень много, и это опять же является подарком для всей семьи. В среднем такая игра будет стоить 300-400 гривен, а поиграть в нее вы сможете непосредственно на новогодней вечеринке.

Новогодние сувениры

Еще один популярный бюджетный вариант, при этом это не обязательно могут быть бесполезные магниты. Вы можете подарить семье с детьми одинаковые носки с изображением символа наступающего года, а точнее крысы.

Подарки средней ценовой категории

Если вы можете позволить себе купить подарки чуть дороже, то вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Фоторамка из дерева

Это вещь ручной работы, которая сможет вмещать в себе сразу несколько семейных фотографий. Стоит такой элемент декора около 700-800 гривен.

Фотосессия

Еще один отличный подарок для всей семьи, который после себя оставит положительные эмоции и много профессиональных фотографий для семейного альбома или соц сетей.

Постельное белье с новогодними принтами

Популярный вариант новогоднего презента, но один комплект качественного постельного белья будет стоить не меньше чем 800 гривен, а учитывая наличие оригинального принта, такой подарок может затянуть на 2 тысячи.

Пижама кигуруми

Прекрасный вариант подарка для всей семьи! Детская пижама будет стоить около 600 гривен, а взрослая чуть дороже, 650-700 гривен.

Билеты на новогодние спектакли

Вы можете приобрести для всей семьи билеты на новогоднее представление, тем более, что цена на них абсолютно разная и не всегда дорогая. В среднем это 250-350 гривен за одного человека.

Дорогие подарки

Если вы можете позволить себе не думать о деньгах при выборе подарка, то вы можете дарить семье:

Гаджеты ( от 2000 гривен)

Билеты на курорт, в санаторий или путешествие ( от 150-200 евро за человека)

Сертификат на посещение резиденции Санты ( от 11 тысяч гривен)

Посещение spa всей семьей ( от 5 тысяч гривен)

Отдых в загородном комплексе ( около 8 - 13 тысяч гривен)

Уроки катания на лыжах, сноуборде и т.д. ( от 1500 гривен)

И сколько бы не стоил ваш подарок, главное это ваша любовь и внимание, они будут оценены в наибольшей степени!