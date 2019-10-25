Цирк в Киеве: мега шоу нового сезона 2019

Чем развлечь детей на каникулах? Знаем, этот вопрос уже сейчас тревожит многих родителей. Предлагаем простое, но увлекательное решение ‒ поход в цирк всей семьей. Поверьте, вы получите огромное удовольствие.

Артисты Киевского цирка целое лето готовились к новому сезону, чтобы порадовать зрителей незабываемыми представлениями – яркими, музыкальными, запоминающимися.

Отправляйтесь в путешествие во времени, окунитесь в новогоднюю сказку вместе с Алисой из Зазеркалья или отпразднуйте Хеллоуин – словом, выбирайте! Цирк в Киеве приготовил много интересного.

Шоу «Безумные мечтатели»

Путешествия во времени возможны! Проверено артистами Национального цирка Украины. Не верите? Убедитесь в этом сами! И не забудьте взять с собой детей. «Безумные мечтатели» –стимпанк-шоу в жанре фэнтези – такого вы точно еще не видели!

Когда: 12 октября – 15 декабря 2019

Билеты: от 100 грн.

Хеллоуин в цирке

Проведите самый мистический праздник в году вместе с артистами цирка. Обещаем, скучно не будет, а вот страшно весело – обязательно. Всего 2 представления на Helloween – спешите купить билеты!

Когда: 31 октября ‒ 01 ноября 2019

Билеты: от 100 грн.

Новогоднее цирковое шоу «Путешествие по Зазеркалью»

Новый год и новая сказка! Приключения Алисы в Зазеркалье полюбились многим поколениям: забавные персонажи, необычные истории, остроумные диалоги. Добавьте к этому искрометное шоу с участием профессиональных гимнастов, акробатов, трюкачей и веселых клоунов – хорошее настроение гарантировано. Подарите детям настоящий волшебный праздник во время зимних каникул!

Когда: 19 декабря – 12 января 2019

Билеты: от 100 грн.

Cirque du Soleil с ледовым шоу Crystal

Не упустите шанс побывать на представлении цирка с мировым именем! Легендарный Cirque du Soleil представит акробатическое ледовое шоу Crystal на арене столичного Дворца спорта. В постановке задействованы 40 артистов из разных стран мира. Зрители отправятся в увлекательное путешествие вместе с главной героиней шоу ‒ Crystal. Вас ждут опасные трюки, изящные хореографические этюды, красивая музыка и невероятные визуальные эффекты.

Когда: 13 февраля ‒ 16 февраля 2019

Билеты: от 999 грн.

Не откладывайте покупку билетов, чтобы занять самые лучшие места. На сайте Concert.ua вы сможете ознакомиться с подробными анонсами детских и семейных мероприятий, которые будут проходить в ближайшее время.