Почетный консул Елена Вишнякова организовала отдых для детей погибших участников АТО / ООС в Латвии

Четырнадцать детей, в сопровождении двух педагогов, с 21 по 27 октября будут бесплатно отдыхать в городе Мадона.

Война, которая продолжается на Востоке Украины, оставляет большую боль в сердцах украинских семей. Самые большие раны - у детей, чьи родители погибли, защищая родную землю. Поэтому, по инициативе и поддержке Почетного консула Латвийской Республики в Чернигове и области Елены Вишняковой в рамках благотворительной акции "Детская боль - в наших сердцах" - дети из Черниговской области и города Чернигова едут на отдых в Латвии в город Мадона.

Цель данного проекта — оказать психологическую реабилитацию, оздоровление и отдых детям, родители которых отдали жизнь за Украину или имеют статус участника боевых действий АТО.

Четырнадцать детей, в сопровождении двух педагогов, с 21 по 27 октября будут бесплатно отдыхать в городе Мадона. Финансирование и организацию поездки взяла на себя Почетный консул Латвийской Республики в Чернигове и Черниговской области Елена Вишнякова: изготовление паспортов, оформление страховок, оплату за нотариальные услуги, транспорт в Киев, а также проезд детей в Ригу и обратно международным перевозчиком.

В торжественной обстановке из областного военного комиссариата Чернигова детей провожали помощник консула Елены Вишняковой и заместитель комиссара Черниговского ОТЦК и СП, который поблагодарил почетного консула Латвийской Республики за меценатскую поддержку, а также объявил о награждении Почетного консула Латвийской Республики Елены Вишняковой Почетным знаком Черниговского областного ТЦК и СП II степени.

Почетный консул Елена Вишнякова постоянно поддерживает подобные проекты и делает все возможное, чтобы дети, родители которых отдали свою жизнь за мир в Украине и ее целостность, получили возможность отдохнуть в такой хорошей европейской стране как Латвия, и получить немало впечатлений от интересного путешествия.

Помощник Елены Вишняковой отметила, что в городе Мадона готовились к прибытию маленьких гостей с Черниговщины. Деток расположили в общежитии Ляудонской средней школы (Laudona Secondary School) на берегу реки Айвиексте вблизи природного парка.

Спланировали интересную программу и немало сюрпризов: разнообразные экскурсии с посещением столицы Латвии города Риги (зоопарк, старая Рига, и Рижский залив Балтийского моря). Кроме этого, в программу отдыха входит экскурсия по городам Гулбене, Цесис и Сигулда. Посещение парка аттракционов «Аварийная бригада», а также встреча с Послом Украины в Латвии Александром Мищенко.

«Я очень рада, что поддержала данный проект. Мечтаю, чтобы каждый маленький украинец наслаждался безоблачным детством и имел множество причин для радости», - почетный консул Латвии в Чернигове и области Елена Вишнякова.