Мультфильм "Фокстрота" - на семейном фестивале по безопасности от ГСЧС Украины

В "Семейный день чрезвычайных ситуаций", организованный ГСЧС Украины и Немецкой федеральной компанией GIZ, тысячи людей получили неоценимые знания и навыки, которые помогут сохранить самое ценное - человеческую жизнь.

6 октября в столичном парке "Победа" состоялся масштабный праздник безопасности - "Семейный день чрезвычайных ситуаций". Участие в фестивале приняли персонажи мультсериала "Фокс и Трот спешат на помощь», снятого в рамках социального проекта ГК «Фокстрот» при поддержке Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

В "Семейный день чрезвычайных ситуаций", организованный ГСЧС Украины и Немецкой федеральной компанией GIZ, тысячи людей получили от организаторов неоценимые знания и навыки, которые помогут сохранить самое ценное - человеческую жизнь. Программа праздника включала показательные выступления кинологов, пиротехников и специалистов медицины катастроф, работала выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, состоялся праздничный концерт. Также маленькие гости праздника получили паспорт Будущего спасателя и тематические подарки.

На локации учебно-методического центра ГСЧС образовательную помощь партнерам оказывала лисичка Фокс из мультсериала "Фокс и Трот спешат на помощь», демонстрируя мультик участникам квсета. Дети и их родители получали баллы за ответы на вопросы викторины, соревнуясь в квесте на получение звания "Будущий спасатель".

Отвечая на вопрос лисички о правилах безопасности из мультсериала, дети получали не только баллы для квеста, но и расписания уроков и фризби с персонажами мультсериала.

А некоторые школьники узнавали мультсериал и его персонажей, ведь за время его ротациии в интернете четырех серий мультфильма, их посмотрели около 700 000 пользователей youtube, а количество Уроков безопасности в школах Украины с демонстрацией мультсериала приближается к тысяче.

- В ноябре этого года, отмечая 10-летие социального проекта "Школа безопасности", мы совместно с партнерами из ГСЧС Украины готовим Международный Урок безопасности с одновременным просмотром мультфильма во всех областях Украины и Кракове (Польша), - рассказала пресс-секретарь ГК "ФОКСТРОТ "Алевтина Белецкая. - Мы перевели самую популярную серию "Пожар" на английскй язык для расширения аудитории мультсериала, а наши партнеры - студия "Арт-Видео" сделали перевод серии на польском языке по просьбе украинской общины в Кракове. В новом учебном году ожидаем новых юных зрителей мультистории о Фоксе, Троте и безопасности в быту.

Справка: с 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» реализует социальный проект «Школа безопасности». При содействии специалистов ГСЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», рекомендованный для работы с младшими школьниками Министерством образования и науки Украины. В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 700 тысяч зрителей. По мотивам популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действуй правильно!» и расписание уроков.

Более 30 000 дисков с мультфильмом и обучающих листовок было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности. Проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), был победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Подробнее о социальном проекте «Школа безопасности».