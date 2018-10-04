«Онлайн выставка пищевой промышленности–2018» – инновационный инструмент для расширения рынка и увеличения продаж

Уже скоро! 10–11 октября 2018 г. на портале «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com) состоится «Онлайн выставка пищевой промышленности 2018». Успейте посетить и узнать самые актуальные предложения, провести переговоры с производителями кондитерской и хлебопекарной продукции, бакалеи, воды, чая, кофе, молочной продукции; с производителями сырья и оборудования, а также с представителями дистрибьюторов и торговых сетей. Участникам будет предоставлена уникальная возможность общения с представителями компаний, принимающими ключевые решения.

В выставке принимают участие компании из Украины, Венгрии, Словении, Румынии, Болгарии, Беларуси, Молдовы, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран.

Выставка проводится при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины и Ассоциаций: «Укркондпром», «Упаковщики», «Ритейлеры Украины».

ТОП-участники выставки:

Национальная сеть супермаркетов «АТБ», ТМ «Сто пудов», ПКГ «Лесная сказка», «Конд-класс», ТМ «Sweet Arte», ООО «Промсервиспак», ПАО «Барский машзавод», ТМ «Ласочка», ООО «Суперлакомка», ТМ «Lekorna», ОАО «Полимиз», ТД «Золотая миля», ТМ «Pekar-konditer», ТМ «ТЕРРА», ТМ «ИЧНЯ», «Фабрика бакалейных продуктов», ОАО «Лидапищеконцентраты», Украинский клуб экспортеров, ЗАО «Венгерский Национальный Торговый Дом», ТОВ «Самшит ЛТД», ТМ «Роса», «WOG», «Свитс-7», «Эсаром», «Мидияком» и многие другие.

Основные направления выставки:

Кондитерская и хлебопекарная продукция Бакалея, быстрое питание, снеки Чай, кофе, вода, напитки безалкогольные Производственное и торговое оборудование Сырьё, ингредиенты, HoReCa Маркетинг, реклама, упаковка Дистрибьюторы, импортёры, торговые сети, интернет-магазины Логистика, транспорт Молочная продукция

Экспоненты (участники) имеют возможность:

Создать и разместить на выставке стенд компании с неограниченным ассортиментом товаров и услуг всего за несколько часов; В течение двух дней провести эффективные переговоры с максимальным количеством ключевых представителей компаний; Расширить рынки сбыта (экспорта) на международном уровне; Оценить конкурентоспособность и рыночный потенциал своей продукции; Провести переговоры с представителями компаний благодаря встроенной видеосвязи и текстовому чату; Продемонстрировать продукцию и оборудование без затрат на транспортировку; Принять участие в выставке большему количеству профильных специалистов компании; Принять участие в широкомасштабной рекламной кампании; Получить статистику посещения стенда; Сохранить все контакты и переписку в личном кабинете.

Для участия в онлайн выставке необходимо зарегистрироваться на Международном выставочном портале www.expo-universe.com, создать стенд своей компании и подать заявку на участие. С более детальной информацией Вы можете ознакомиться на странице выставки: https://expo-universe.com/exhibition-entrance/49/

Участие в «Онлайн выставке пищевой промышленности–2018» позволит компаниям-участникам эффективно заявить о себе на международном рынке!

ОНЛАЙН ВЫСТАВКА – ОКУПАЕМОСТЬ С ПЕРВОЙ ПОСТАВКИ!

Посещение выставки - бесплатно!

По вопросам участия просим обращаться по тел. +38 067 000 16 03

или на почту official@expo-universe.com.