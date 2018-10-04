«Фокстрот» снижает цену на товары к своему Дню рождения

Акция, во время которой можно будет получить скидки до 50% на большое количество товаров и техники в сети «Фокстрот. Техника для дома», пройдет с 5 по 15 октября по всей стране.

В сентябре 2018 «Фокстроту» исполнилось 24 года. К этому празднику торговая сеть подготовила акцию «Ко дню рождения «Фокстрот» полно щедрот».

По условиям национальной акции сеть делает скидки до 50% на большое количество товаров из разных категорий. Кроме того, можно будет оформить комфортные кредиты на срок до 24 месяцев у банков-партнеров. В частности, на первой полосе акционной газеты, которая выходит для клиентов сети «Фокстрот», можно увидеть, что в это время smart телевизор BRAVIS с диагональю 40 '' будет стоить 8444 грн, стиральная машина торговой марки ZANUSSI класса А ++, рассчитанная на стирку 6 кг белья - 6399 грн, а смартфон SAMSUNG SM-J51OH Galaxy J5 всего 3499 грн.

«Анализ эффективности программ лояльности сети «Фокстрот» показал, что потребителей интересуют понятные и прозрачные акции, позволяющие сэкономить семейный бюджет. С уверенностью можно сказать, что акция «Ко дню рождения «Фокстрот» полно щедрот» будет привлекательной среди специальных предложений 2018 года, поэтому, почему бы не сделать крупные покупки именно в этот период», - отметил Руслан Клименко, и.о. маркетинг-директора сети «Фокстрот».

Справка: компания «Фокстрот.Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является одним из лидеров украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники, электроники в сетевом сегменте. По состоянию на октябрь 2018 «Фокстрот» насчитывал 161 магазин. Компания представлена ​​в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 151 тыс кв. м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +).

По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета.

Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 превысило 7 млн ​​человек.