Время проведения мероприятия: 09 октября 2018 года, 10:00 - 20:00

Место проведения мероприятия: Hilton Киев, бул.Тараса Шевченко, 30

Впервые в Украине состоится уникальный инновационный полигон по внедрению Building Information Modeling (BIM) - BIMEX 2018. Мероприятие соберет специалистов всех уровней компаний и объединит важнейшие отрасли экономики страны.

Полигон BIMEX, собранный по BIM-методологии, пройдет в формате интерактивного участия на всех уровнях. Событие структурировано для четырёх принципиально разных подразделений компании таким образом, чтобы раскрыть все особенности внедрения BIM:

- CEO - Chief Executive Officer – инвестиционная привлекательность

- CFO - Chief Financial Officer - точность расчета, экономия средств, аналитика, реальная стоимость, планирование

- COO - Chief Operating Officer, Project Manager - согласованность, контроль, ответственность, целостность

- CTO - Chief Technical Officer, Engineer, Architector - взаимодействие, скорость реагирования, минимизация ошибок

На BIMEX-2018 спикеры представят кейсы украинских реализованных проектов в BIM. Эксперты прокомментируют и дадут рекомендации гостям по представленным презентациям. Следите за анонсами!

СПИКЕРЫ BIMEX Innovation Polygon

- Александр Щербатюк, заместитель Генерального директора, руководитель проектного бюро ДП “Вуглесинтезгаз України” группы “НАФТОГАЗ”

- Елена Шуляк, руководитель направления «Строительство», Офис эффективного регулирования (BRDO)

- Вячеслав Колесник, исполнительный директор Украинского Центра Стального Строительства (УЦСС)

- Александр Терещенко, генеральный директор UBCP, владелец и основатель в NORA

- Алексей Лебедев, директор по капитальному строительству и инвестициям "Запорожсталь"

- Представители инвестиционных и аудиторских компаний,

- Игорь Юрасов, BIM Менеджер Archimatika,

- Павел Курят, архитектор, девелоперская компания полного цикла «Фундамент»,

- Антон Степанов, Мазиар Миан, компани AVG Group,

- Юлия Двораковская, управляющий партнер CBMForum,

- Представители инжиниринговых и архитектурных компаний,

- Иван Козловский, руководитель отдела информационного проектирования, компания "Системный инновационный сервис" ,

- Петр Дмитренко, инженер, компания "Системный инновационный сервис",

-Представители разарботчиков программного обеспечения.

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ:

- промышленных предприятий

- инфраструктурной отрасли

- архитектурных бюро

- подрядных компаний и организаций

- девелоперских компаний

- органов государственной администрации

- инвестиционных компаний

- разработчики программного обеспечения и др.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ

Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

ПОДДЕРЖКА

Экспертный партнер: Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office)

Отраслевой партнер: Украинский центр стального строительства

Партнер: Ассоциация «Объединение Финансовых Учреждений» (AFI)

Партнер: RED Community

Региональный медиа-партнер: КиевВласть

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В BIMEX 2018: http://bimexpo.org/contacts.html

Аккредитация прессы: innovation@bimexpo.org

+380 63 126 40 10