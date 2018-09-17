BIMEX Innovation Polygon
Время проведения мероприятия: 09 октября 2018 года, 10:00 - 20:00
Место проведения мероприятия: Hilton Киев, бул.Тараса Шевченко, 30
Впервые в Украине состоится уникальный инновационный полигон по внедрению Building Information Modeling (BIM) - BIMEX 2018. Мероприятие соберет специалистов всех уровней компаний и объединит важнейшие отрасли экономики страны.
Полигон BIMEX, собранный по BIM-методологии, пройдет в формате интерактивного участия на всех уровнях. Событие структурировано для четырёх принципиально разных подразделений компании таким образом, чтобы раскрыть все особенности внедрения BIM:
- CEO - Chief Executive Officer – инвестиционная привлекательность
- CFO - Chief Financial Officer - точность расчета, экономия средств, аналитика, реальная стоимость, планирование
- COO - Chief Operating Officer, Project Manager - согласованность, контроль, ответственность, целостность
- CTO - Chief Technical Officer, Engineer, Architector - взаимодействие, скорость реагирования, минимизация ошибок
На BIMEX-2018 спикеры представят кейсы украинских реализованных проектов в BIM. Эксперты прокомментируют и дадут рекомендации гостям по представленным презентациям. Следите за анонсами!
СПИКЕРЫ BIMEX Innovation Polygon
- Александр Щербатюк, заместитель Генерального директора, руководитель проектного бюро ДП “Вуглесинтезгаз України” группы “НАФТОГАЗ”
- Елена Шуляк, руководитель направления «Строительство», Офис эффективного регулирования (BRDO)
- Вячеслав Колесник, исполнительный директор Украинского Центра Стального Строительства (УЦСС)
- Александр Терещенко, генеральный директор UBCP, владелец и основатель в NORA
- Алексей Лебедев, директор по капитальному строительству и инвестициям "Запорожсталь"
- Представители инвестиционных и аудиторских компаний,
- Игорь Юрасов, BIM Менеджер Archimatika,
- Павел Курят, архитектор, девелоперская компания полного цикла «Фундамент»,
- Антон Степанов, Мазиар Миан, компани AVG Group,
- Юлия Двораковская, управляющий партнер CBMForum,
- Представители инжиниринговых и архитектурных компаний,
- Иван Козловский, руководитель отдела информационного проектирования, компания "Системный инновационный сервис" ,
- Петр Дмитренко, инженер, компания "Системный инновационный сервис",
-Представители разарботчиков программного обеспечения.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ:
- промышленных предприятий
- инфраструктурной отрасли
- архитектурных бюро
- подрядных компаний и организаций
- девелоперских компаний
- органов государственной администрации
- инвестиционных компаний
- разработчики программного обеспечения и др.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ
Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины
ПОДДЕРЖКА
Экспертный партнер: Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office)
Отраслевой партнер: Украинский центр стального строительства
Партнер: Ассоциация «Объединение Финансовых Учреждений» (AFI)
Партнер: RED Community
Региональный медиа-партнер: КиевВласть
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В BIMEX 2018: http://bimexpo.org/contacts.html
Аккредитация прессы: innovation@bimexpo.org
+380 63 126 40 10