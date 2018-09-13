Правильная обувь для здоровья нации

Разговоры о здоровье нации все мы слышали много раз. Это понятие включает в себя и высокий показатель продолжительности жизни, и соотношение рождаемость- смертность. А влияет на него многое: условия жизни, наследственность, правильное питание, экология, физическое воспитание.

Чтобы "взрастить" здоровую нацию, нужно не только полагаться на государство и созданные им условия, а начинать со здоровья в своей отдельной взятой ячейке общества. И ежедневно, по чуть-чуть, улучшать ситуацию в пределах своей семьи. Это пример здорового образа жизни в семье, образование и спорт.

Продолжительность жизни напрямую зависит от образа жизни. Нужно заботиться о здоровье, регулярно посещать врача с целью обнаружения и коррекции заболевания еще на ранней стадии. Т.е. профилактика и еще раз профилактика, правильное питание, умеренные физические нагрузки. Заниматься спортом и профилактикой выгоднее, чем потом тратить время и средства на лечение.

Здоровая нация должна выглядеть здорово. Это касается как походки, так и отсутствия сколиоза и плоскостопия. Плоскостопие - проблема, которой страдает каждый второй. Наиболее частой причиной его возникновения является неправильная нагрузка на ноги. И основная проблема не столько в видимом эффекте некрасивой плоской стопы, а в том, что такая (плоская) стопа теряет свою пружинящую функцию, не может полноценно поддерживать равновесие при ходьбе. И эту функцию приходится выполнять позвоночнику и суставам ног. Они подвергаются "двойной" нагрузке, работают на износ.

По статистике 75% детей имеют пусть незначительную, но деформацию стоп и поэтому родители должны уделить этой проблеме повышенное внимание. Потому как именно в детстве возможно полное излечение от плоскостопия. Эта проблема решается ношением правильной обуви с ортопедической стелькой. Стопе возвращается правильное положение и уже стелька берет на себя амортизирующую при ходьбе функцию.

Ношение правильной обуви (профилактической или ортопедической) позволит детским ногам правильно сформироваться, обеспечит профилактику плоскостопия и отсутствие проблем в будущем. Потому как плоскостопие напрямую связано со сколиозом и здоровьем спины. Ношение качественной ортопедической обуви - одно из условий сохранения не только здоровья ног, но и правильного развития всей опорно-двигательной системы ребенка.

Выбирая правильную обувь следует помнить, что она должна иметь: стельку-супинатор с поддержкой стопы в нужных местах, небольшой каблук (3-4 см), широкий носок, в котором пальцам свободно, и гибкую подошву. Для правильного развития ножек ребенку однозначно следует носить такую обувь. Большой выбор комфортной и правильной обуви можно увидеть тут: https://www.orto-line.com.ua/orthopedic-kids-shoes-buy.html​​​​​​​

Понемногу украинцы все больше начинают задумываться о правильном образе жизни, о здоровье. Сегодня модно заниматься спортом, не курить, носить удобную обувь и чувствовать себя здорово и комфортно в любой ситуации. Это не может не радовать!