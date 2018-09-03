Пресс-конференция: поджог книжного магазина как месть за публичность, разоблачение рейдерских схем и лиц

Место проведения мероприятия: книжный магазин "Литературный салон", г. Киев, ул. Строителей, 4. Начало - 4 сентября 2018 года в 12:00.

В минувшую среду, 29 августа, в районе 19:50 бандитская группировка коллекторов-рейдеров напала на продавца киевского книжного магазина "Литературный салон", зверски его избила и, с использованием легко воспламеняющихся материалов, осуществила поджог помещения. Книжный магазин, расположенный на 1 этаже жилого дома, горел в течение 40 минут, что поставило под угрозу жизни жителей дома и продавца. К счастью, пожарным удалось потушить пламя и спасти дом. Но помещение магазина, при этом сильно пострадало.

Владелица "Литературного салона", книжный продюсер и издатель Елена Лазуткина утверждает, что она знает, кто были организаторами: "Поджог был ответом рейдеров-коллекторов на ряд публикаций по поводу их незаконных действий".

Конфликт вокруг другого помещения Лазуткиной продолжается уже почти год. Последний месяц бандиты неоднократно угрожали Елене Лазуткиной, ее близким и требовали прекращения ее публичной активности.

На пресс-конференции мы представим доказательства:

- бездействия силовых структур как минимум в 4 районах города Киева;

- что рейдерство именно группы под руководством Шнейдера Мийхало имеет постоянный характер уже более чем 3 года через десятки аффилированных компаний;

- спонсорские связи группировки;

- и прочее.

Обращаемся к журналистам, настоящим профессионалам, которые не бояться освещать правду и смогут честно осветить ситуацию и провестинезалежне расследования. Мы рассчитываем только на вас, ведь уверены, что бандиты уже пытаются договориться со следственными органами о закрытии производств.

Внимание! Учитывая провокации со стороны коллекторов, рейдеров, звонки с угрозами и нападения, аккредитация для участия в пресс-конференции обязательна.