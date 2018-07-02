Июньский новый стиль «Фокстрота»: 3 открытия и 1 рестайлинг

В Киеве, Днепре, Львове и Северодонецке состоялись открытия магазинов в рамках запланированного на 2018 год рестайлинга сети.

В первой половине июня один из крупнейших украинских ритейлеров по продаже электроники «Фокстрот» открыл три новых магазина в городах-миллионниках Киеве, Днепре и Львове, реализуя маркетинговую стратегию «Вперед за безупречностью».

8 июня в Днепре новый «Фокстрот» торговой площадью 415 кв м заработал по ул. Князя Владимира Великого,1А. На входе всех гостей любезно встречал гвардеец в красивой парадной форме. Кроме того, во время открытия посетителей магазина ждали сюрпризы: в качестве музыкального сопровождения выступал оркестр барабанщиц, все желающие могли попробовать свои силы в мини-гольфе, а среди покупателей разыгрывались сразу две стиральные машины Zanussi.

Во Львове «Фокстрот» торговой площадью 1115 кв м открылся 15 июня в трехэтажном ТЦ Форум, общей площадью 70 000 кв м. - в крупнейшем торговом центре Львова с кинотеатром (зал 4Dx), зонами отдыха и подземным паркингом на 600 мест. Магазин «Фокстрот», разместился в зоне Главного атриума на втором этаже торгового центра и стал якорным оператором ТРЦ.

«Сеть «Фокстрот» позволяет еще больше диверсифицировать наше предложение для клиентов FORUM LVIV в сегменте товаров электроники. Что касается наших покупателей - то они очень требовательны к высоким стандартам качества, услуг и предложений. Тем самым бренд «Фокстрот» является прекрасным дополнением к нашему портфелю брендов ТРЦ», - комментирует Марина Нестеренко, директор ТРЦ FORUM LVIV.

На празднике открытия во Львове покупатели приняли участие в розыгрыше стиральных машин марки Zanussi, а любители спортивных развлечений потренировались в мини-гольфе.

А 23 июня киевляне оценили преимущества нового дизайна и маркетинговой концепции в день открытия относительно небольшого, но удобного магазина в ТЦ Пирамида по ул. Мишуги, 4. На 579 кв м торговых площадей покупателям предоставили еще больше возможностей для того, чтобы сделать нужную покупку под слоганом «Вперед за безупречностью».

28 июня обновленный «Фокстрот», расположившийся на 587 м. кв. по адресу пр. Гвардейский, 38, открыл свои двери жителям Северодонецка, сделав акцент на эргономике пространства.

«Новые магазины не только оснащены эргономичным оборудованием, правильно зонированы и выстроены с учетом user flow и user experience, они еще и получили свое «лицо» – уникальное и неповторимое, – рассказывает СМО «Фокстрот» Алексей Филановский. – Часть обновленных магазинов ассоциируются с Лондоном, с его консерватизмом и узнаваемыми телефонными будками. Часть – с Шотландией, тартаном, волынками. Часть отсылают в ассоциациях к Уэльсу – с драконами и уникальными орнаментами».

- Каждый праздник открытия готовится коллективом тщательно и с любовью, так как выполняет главную задачу - построить добрые отношения с посетителями магазинов, пригласить их в мир шоппинга и оправдать ожидания, сделав покупку радостной, – прокомментировал июньские открытия Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети «Фокстрот». – В июле мы готовим покупателей к знакомству с новым стилем еще трех магазинов под брендом «Фокстрот».

Традиционно торжественные открытия «Фокстрот» проходят при поддержке надежного партнера - ивент-агентства Lioncom.

Справка: сеть «Фокстрот» в июне 2018 насчитывает 158 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 151 тыс. кв. м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещение и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» на декабрь - 2017 достигла 7 млн человек.Бренд «Фокстрот» развивается в формате омниканальности, сочетая онлайн и офлайн торговлю.