Новым Генеральным директором «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» назначен Оливье Ланґле. Мартин Шумахер получил следующее назначение на другой рынок в рамках METRO AG

Киев, 26 июня 2018 года – Мартина Шумахера назначен на должность Директора по работе с поставщиками и клиентами METRO Cash & Carry Россия, с 1 июля 2018 года. Новым Генеральным директором «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» станет Оливье Ланґле после оформления всех официальных документов и получения разрешения на работу в соответствии с требованиями украинского законодательства.

В своей новой роли Мартин Шумахер переедет в Россию и будет подчиняться Джерри Калмису, Генеральному директору «МЕТРО Кэш энд Керри Россия». В этой новоиспеченной функции Мартин будет получать профессиональную поддержку со стороны Коммерческого директора. Кроме того, Мартин возьмет на себя ответственность за маркетинг, управление целевыми группами клиентов, цепочки поставок, ценообразования и обеспечения качества продукции.

Оливье Ланґле имеет более чем 25-летний опыт в сфере многоформатного ритейла. Он начал свою карьеру в компании Carrefour Франция в качестве руководителя торгового отдела, где вырос до позиции Директора по продажам в Бельгии; в 2011 году он присоединился к команде REAL Турция на должности Генерального директора. С 2014 года Оливье занимал должность Председателя правления и Генерального директора компании Vindemia Group – дочерней компании Casino Group, занимающейся розничной торговлей на островах Индийского океана. Оливье присоединяется к команде METRO Украина в должности Генерального директора на стажировке в рамках METRO AG.

Оливье имеет степень по международному бизнесу и международным отношениям Университета Enseignement Supérieur de Jemeppe (Льеж, Бельгия).

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и двумя магазинами оптовой торговли «Бери-Вези» в Тернополе и Луцке. За более чем 14 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 550 млн. евро. Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» за 2016/2017 финансовый год (октябрь 2016 г. – сентябрь 2017г.) составил 491 млн. евро. «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» входит в состав METRO AG. Больше информации: www.metro.ua

METRO AG – ведущая международная компания, специализирующаяся на оптовой торговле в сфере продуктового ритейла. Компания представлена в 35 странах, с главным офисом в г. Дюссельдорф, Германия. Насчитывая более 150 000 сотрудников в мире, компания достигла объема продаж более 37 млрд. евро в 2016/2017 финансовом году (октябрь 2016 г. – сентябрь 2017г.) Компания предлагает индивидуальные решения для удовлетворения локальных и международных потребностей своих оптовых и розничных клиентов. В своей деятельности METRO внедряет новые стандарты обслуживания клиентов, цифровые инновации и эффективную бизнес-модель, развивая торговые подразделения METRO/MAKRO Cash & Carry и Real, а также направление доставки и диджитал-проекты. Больше информации: www.metroag.de.