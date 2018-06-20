«Онлайн выставка пищевой промышленности-2018» – инновационный инструмент для расширения рынка и увеличения продаж

Пищевая промышленность – составляющая агропромышленного комплекса, которая является одной из ведущих отраслей промышленности Украины.

Сегодня производителями предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта в зарубежные страны. Продукция украинских производителей не только качественная, но и достаточно конкурентоспособна на мировом рынке пищевой промышленности. Однако основной проблемой остается экспорт продукции, поиск новых партнеров. Один из инструментов выхода на зарубежные рынки – участие в международных выставках. Но многие компании не могут позволить себе участие в них из-за высокой стоимости и отдаленности места проведения.

Международный выставочный портал «ExpoUniverse» предлагает инновационное и эффективное решение этой проблемы – участие в онлайн-выставке. «ExpoUniverse» – это масштабная виртуальная платформа для проведения выставок, объединяющая в едином информационном пространстве компании и людей из разных стран. Участие в онлайн выставке – это существенная экономия средств на поездку, проживание, транспортировку оборудования.

10–11 октября 2018 г. на портале «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com) состоится «Онлайн выставка пищевой промышленности 2018». Это первая в Украине онлайн выставка, где встретятся производители продуктов, оборудования и упаковки, а также поставщики сырья и ингредиентов, торговые сети и дистрибьюторы. Участникам будет предоставлена уникальная возможность общения с представителями компаний, принимающими ключевые решения.

В выставке примут участие компании из Украины, Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Болгарии, Чехии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран.

Основные направления выставки:

1. Кондитерская и хлебопекарная продукция

2. Бакалея, быстрое питание, снеки

3. Чай, кофе, вода, напитки безалкогольные

4.Производственное и торговое оборудование

5. Сырьё, ингредиенты, HoReCa

6. Маркетинг, реклама, упаковка

7. Дистрибьюторы, импортёры, торговые сети, интернет-магазины

8. Логистика, транспорт

9. Франчайзинг

Экспоненты (участники) имеют возможность:

1. Создать и разместить на выставке стенд компании с неограниченным ассортиментом товаров и услуг всего за несколько часов;

2. В течение двух дней провести эффективные переговоры с максимальным количеством ключевых представителей компаний;

3. Расширить рынки сбыта (экспорта) на международном уровне;

4. Оценить конкурентоспособность и рыночный потенциал своей продукции;

5. Провести переговоры с представителями компаний благодаря встроенной видеосвязи и текстовому чату;

6. Продемонстрировать продукцию и оборудование без затрат на транспортировку;

7. Принять участие в выставке большему количеству профильных специалистов компании;

8. Принять участие в широкомасштабной рекламной кампании;

9. Получить статистику посещения стенда;

10. Сохранить все контакты и переписку в личном кабинете.

Для участия в онлайн выставке необходимо зарегистрироваться на Международном выставочном портале www.expo-universe.com, создать стенд своей компании и подать заявку на участие.

Участие в «Онлайн выставке пищевой промышленности–2018» позволит украинским компаниям эффективно заявить о себе на международном рынке!

Онлайн выставка – окупаемость с первой поставки!

По вопросам участия просим обращаться по тел. +38 067 000 16 03 или на почту official@expo-universe.com.