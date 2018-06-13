В Киеве состоится масштабный концерт классической музыки с участием всемирно известных звезд

1 июля в центре Киева состоится концерт симфонической музыки «Пути дружбы» с участием выдающегося итальянского дирижера Рикардо Мути и американского актера Джона Малковича.

Событие состоится 1 июля в 21:00 на Софийской площади, а организаторы планируют собрать под открытым небом более 15 тысяч посетителей. Телеверсия концерта скоро будет показана на канале «1+1».

Идея международного проекта «Пути дружбы», который несет высокую миротворческую миссию, чтит память жертв самых трагических событий современности, принадлежит Маэстро Риккардо Мути, художественному руководителю и главному дирижеру театра «Ла Скала».

«Эта идея зародилась более двадцати лет назад в Сараево. Мы все были потрясены трагедией, которая там происходила. Мы хотели что-то передать от Равенны в знак братства и осознали, что лучшее средство – это музыка: вместе с более сотней музыкантов мы перелетели Адриатическое море на борту военных самолетов, чтобы выступить в городе, который до сих пор продолжали бомбардировать. Это было начало путешествия, которое в последующие годы приводило нас в невероятные места и которое дало нам возможность выступать с деятелями культуры разных взглядов и вероисповеданий. Это - ежегодное паломничество, которое напоминает нам, что музыка - это универсальный язык, который нас всех объединяет», - комментирует всемирно известный дирижер.

Риккардо Мути с самого начала проекта дирижировал итальянскими оркестрами и хорами, которые каждый раз выступали вместе с музыкантами тех городов, в которых путешествовали: Бейрут, Иерусалим, Ереван, Стамбул, Нью-Йорк, Каир, Дамаск, Найроби, Токио, Тегеран. На этот раз в Украине, на Софийской площади итальянских и украинских деятелей культуры под открытым небом объединят на одной сцене бессмертная музыка Джузеппе Верди (от Stabat Mater к Te Deum и к «Набукко»), а также симфоническая поэма «Портрет Линкольна» Копленда, которую украсит Джон Малкович своим исполнением в роли чтеца-декламатора.

Украину на мероприятии будет представлять, в частности, одна из лучших современных оперных певиц Людмила Монастырская (сопрано), солистка Национальной оперы Украины и приглашенная солистка ведущих театров мира - «Ла Скала» (г.. Милан), «Метрополитен-Опера» (г.. Нью Йорк), «Ковент-Гарден» (г.. Лондон), а также известный украинский бас Сергей Магера и другие солисты Национальной оперы Украины. Всего объединенном итальянско-украинском симфоническом оркестре и большом сводном хоре будет задействовано более 300 участников.

После мероприятия в Киеве 3 июля этот же концерт состоится в итальянском городе Равенна, на этот раз украинские деятели искусства приедут в гости к итальянским коллегам, чтобы выступить в зале Дворца Де Андре.

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