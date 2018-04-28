На Речвокзале откроется «Гастро причал» с Колесом обозрения

Гастро причал»- это мастер классы от шеф-поваров, DJ-сеты и танцевальные вечеринки, сферический кинотеатр, парк аттракционов с Колесом обозрения, велосипеды, ролики и многое другое.

С приходом весны и тепла в Киеве открываются новые интересные локации у берега Днепра. Самым популярным местом отдыха киевлян и гостей столицы была и остается Набережная Киевского речного вокзала.

С 28 апреля здесь открывается ежегодный фестиваль уличной еды «Гастро причал». Новый летний сезон порадует киевлян и гостей города многочисленными зонами отдыха и развлечений, уличными блюдами разных стран мира, а также хорошей музыкой и драйвом!

Гастро причал» - это мастер классы от шеф-поваров, DJ-сеты и танцевальные вечеринки, сферический кинотеатр, парк аттракционов с Колесом обозрения, велосипеды, ролики и многое другое.

Соорганизаторами мероприятия выступила украинская компания Grand event. По словам ее руководителя Дениса Погорелко, каждый гость фестиваля сможет найти здесь для себя что-то полезное и интересное:

«Здесь будет еда на любой вкус, гастрономические новинки разных европейских городов, масса развлечений для детей и взрослых. Мы хотим создать здесь комфортные условия для отдыха как молодежи, так и семей с детьми. И конечно, мы хотим изменить отношение людей к уличной еде, к гастрономической и музыкальной культуре города».

По словам организаторов, фестиваль стартует 28 апреля и продлится до конца сентября.

Где: Киевский Речной вокзал

Адрес: Почтовая площадь, 3

Вход: свободный