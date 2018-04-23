Первые шаги в Поднебесную, или как организовать бизнес с Китаем. 5 советов от компании Topcargo

Сегодня большинство украинских представителей малого и среднего бизнеса в поиске поставщиков все чаще обращают свой взгляд в сторону Китая и других азиатских стран, таких как Корея, Япония, Тайвань. Цены на товары и электронику там значительно ниже, чем на европейском рынке, а качество продукции за последние десятилетия значительно выросло. К тому же именно Китай на сегодняшний день является одним из главных лидеров мирового технологического прогресса и экономики, все чаще радуя новинками компьютерной техники, и современных гаджетов.

О том, как начать бизнес с Китаем мы пообщались с Генеральным директором компании Topcargo Артемом Сун Чен Ли.

Артем, скажите пожалуйста, на что в первую очередь стоит обращать внимание тем кто собирается вести бизнес с Китаем?

Первым делом, нужно найти подходящих поставщиков. И даже если у вас они уже есть, всегда полезно иметь несколько альтернативных, запасных вариантов. При хорошем анализе рынка всегда можно найти производителей, у которых товар качественней и дешевле, поскольку количество производителей на любой из них в Китае не десятки, а сотни и тысячи.

Подобрать хорошего поставщика можно используя несколько путей: через интернет, посещая выставки, или используя консалтинговые компании. Но здесь, в первую очередь, нужно ответить для себя: сколько времени вы готовы на это потратить, какой будет стоимость товара, количество, его качество и новизна. Если вы не пробовали раньше искать поставщика, то нужно знать, что это занимает довольно много времени. Если вас интересуют в первую очередь оптовые поставки товара – наиболее оптимальной площадкой для поиска поставщиков является сервис Alibaba.com. Если производителя нет на этой площадке, то это свидетельство того, что он не в тренде, или имеет проблемы с документами.

Вы сказали, существуют тысячи компаний поставщиков, как выбрать среди них наиболее оптимальный вариант?

Здесь нужно смотреть на ряд факторов. Первый – это сколько лет зарегистрировано данное предприятие. Ищете тех, которые работают хотя бы от 3-4 лет. Если предприятию меньше года, то мы их даже не включаем в отчет, поскольку существует много рисков. Если вы ищете фабрику – то обращайте внимание на уставной фонд. Для нормальных фабрик он начинается от 1 млн. юаней. Самым эффективным видом поиска можно назвать посещение выставок. Здесь за несколько дней у вас будет большое количество контактов поставщиков того или иного товара, но, в то же время, он и самый дорогой, поскольку стоит в среднем 3 тыс. дол. на человека. Наша компания Topcargo уже много лет сотрудничает с Китаем и одной из услуг, которые мы предоставляем клиентам, является подбор уже проверенных и надежных поставщиков.

Какие моменты вы могли бы выделить в работе с китайскими компаниями?

Для китайцев в первую очередь важны деньги. Для них признание и значимость не играют роли. Они ориентированы на «здесь и сейчас». Перспектива долгосрочных отношений и возможных инвестиций для них тоже на втором месте. Вас могут предать в любое время. Поэтому с китайскими партнерам нужно проводить личный контакт. Когда общаетесь на китайском языке – это дает определенный бонус, и к вам уже относятся с большим уважением. При общении можно рассказать, какой твой круг общения, с кем работал, кого знаешь среди китайских властей – это хорошо действует. Когда вы рассказываете о своих связях, тогда у китайцев меняются взгляды на вас и они начинают относится более серьезно.

В плане торгов – с китайскими партнерами можно торговаться всегда, но стоит помнить, что их рынок – это высококонкурентная среда и оптимальное различие в цене, когда нет ущерба качеству, составляет 5- 10% рыночной стоимости на аналогичный товар. Если вам дают стоимость на 30-40% процентов меньше – то здесь уже точно качество будет хуже. Чудес не бывает и бесплатный сыр только в мышеловке, а жадность – порог к бедности. Был случай, что клиент доторговался до большой скидки на сталь, но когда получил товар, сверху были нормальные листы, а в середине – ржавые. По сути, ему отгрузили металлолом. Принцип китайского бизнеса состоит в том, что они, к сожалению, не нацелены на долгосрочные отношения, а больше на быструю выгоду. У них большие обороты и им в этом плане все равно.

Можно ли как то вообще уберечь себя от недобросовестности поставщиков, и уменьшить возможные рисков?

Самым лучшим вариантом будет заключить грамотный контракт. Обязательно проверяйте регистрационные данные поставщика. Второй шаг – это сделать поверку при отгрузке товара либо при производстве. Ну и перед тем как заключать контракт, все-таки стоит поехать на производство. Это три основных пункта. Они дорогие, но они минимизируют и сводят риски к минимуму.

Также есть специальные сайты, которые можно использовать для поверки предприятия, на которых предоставляются актуальные данные по их бизнес-лицензиях. Единственный минус – большинство из них на китайском, и лишь некоторые на английском.