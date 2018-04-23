​​​​​​​1+1 медиа и Smartsolutions Law Group будут вместе бороться с интернет-пиратством в Украине

Группа «1+1 медиа» и адвокатское объединение Smartsolutions Law Group объявили о партнерстве в рамках развития услуг по защите авторских и смежных прав в интернете. Совместная работа специалистов департамента 1+1 Digital и адвокатов правовой группы позволит расширить функционал технологически-правовой системы SUDUM и предложить рынку комплексное решение для защиты интересов правообладателей.

«К сожалению, сегодня в Украине уровень проблемы интернет-пиратства достаточно высок, поэтому только технологий бывает недостаточно, чтобы заставить пиратов удалить контент. В свою очередь, адвокаты не могут круглосуточно отслеживать контент в соцсетях и поисковой выдаче Google. Благодаря синергии технической компетенции специалистов 1+1 Digital и опыта адвокатов Smartsolutions Law Group мы сможем эффективнее защищать права украинских компаний в интернете и привлекать нарушителей к юридической ответственности. Верим, что сотрудничество даст рынку кейсы о последствиях таких нарушений и поможет снизить показатель пиратства в стране», − отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Согласно подписанному соглашению, Smartsolutions Law Group станет эксклюзивным юридическим партнером 1+1 медиа в рамках проекта SUDUM.

«Онлайн-пиратство — это сложная глобальная проблема, над которой бьются во многих странах. Украина пока находится в начале пути, но уже сейчас есть инструменты для эффективной борьбы — как технические, так и правовые. Наша компания борется с пиратством не первый год, и этот опыт позволяет сделать однозначный вывод: поймать и наказать пирата реально, — отметил адвокат Александр Папуця, партнер Smartsolutions Law Group. — Ключевые игроки рынка настроены серьезно, и в этом их поддерживает государство. Защита интеллектуальной собственности – обязательное условие евроинтеграции Украины, а это значит, что компромиссов в этой войне не будет, а методы будут совершенствоваться. Мы как адвокаты приложим все усилия для того, чтобы правовые инструменты работали безотказно».

В перспективе медиахолдинг и правовая группа планируют защищать в интернете не только видеоконтент, но и другие объекты интеллектуальной собственности. Клиенты двух компаний также смогут выбирать между комплексным решением и отдельными опциями: мониторинг и удаление нелегальных копий контента либо правовая помощь адвокатов в защите интересов правообладателей.

Напомним, изначально система SUDUM была разработана для защиты контента 1+1 медиа в 2016 году. Сервис распознает и блокирует нелегальные копии видеоконтента на сайтах, популярных социальных сетях и видеохостингах. За первый год работы решение показало хороший результат: медиагруппа смогла удалить более 200 тыс. пиратских ссылок и увеличить прибыль от рекламы на собственных ресурсах на 40 %. В 2018 году 1+1 медиа начала продавать SUDUM, как услугу по защите интересов правообладателей видеоконтента. За первые 3 месяца работы клиентами сервиса стали KINOMANIA, KINOLIFE Distribution, Must See Movie и Ukrainian Film Distribution.