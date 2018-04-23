В Украине состоялся первый форум по защите прав потребителей

20 апреля в Киеве закончил работу Всеукраинский форум «Защищенный Потребитель - Конкурентоспособный Бизнес - Европейский выбор Украины».

Организатор форума - Министерство экономического развития и торговли Украины при партнерстве FORBIZ, BRDO и поддержке Украинской Рады Бизнеса.

Форум открыл - первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Он призвал сосредоточить внимание на решении трех важных задач: во-первых, обеспечить права потребителя таким образом, чтобы не пострадал добросовестный бизнес, во-вторых, повысить общественное сознание и роль потребителей в самозащите своих прав и интересов, и, в-третьих, оптимально урегулировать законодательство и адаптировать украинскую систему защиты прав потребителя к европейской.

- Мы проводим системный пересмотр регуляторных актов, чтобы сформировать эффективную регуляцию в ключевых сферах и отраслях. Только за 2017 пересмотрели более 2000 актов, а к 2021 году планируем пересмотреть еще около 5000 регулировок. Это большая работа. Не только правительство или центральная власть ответственны за выполнение этих задач. Современный потребитель должен стать сознательным участником трансформаций, - отметил Степан Кубов.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, приветствуя участников форума, отметила, что нельзя медлить с изменениями, так есть ответственность перед гражданами, которые хотят потреблять безопасные и качественные продукты, и перед добросовестным бизнесом, который производит товары с пометкой "сделано в Украине".

«Мы надеемся на 2018 год как на решающий в процессе реформирования системы защиты прав потребителей в Украине согласно требованиям ЕС», - сказала вице-премьер-министр. По ее мнению, обязательства, взятые перед Евросоюзом по внедрению изменений в течение трех лет после присоединения к Ассоциации с ЕС, выполнены не полностью. Путь адаптации на сегодня пройден лишь частично, а некоторые сегменты недореформированы.

Без оптимизма оценили состояние защиты прав потребителей в Украине и общественные активисты. Мораторий на проверки бизнеса привел к изменению баланса интересов потребителей и бизнеса не в пользу потребителей, рынок переполнен сфальсифицированной, контрабандной продукцией ненадлежащего качества. Это заставляет добросовестный бизнес покидать страну, потому что он не может конкурировать в таких условиях.

- Обеспечение прав потребителей является политическим приоритетом в странах с развитой экономикой, - отметил Олег Цильвик, заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины". - Если в странах ЕС конечные потребительские расходы от ВВП страны составляют всего 57%, то в Украине - 86%. Это свидетельствует о том, что потребитель - главный инвестор украинской экономики – находится в небезопасности. Надеюсь, что сможем донести до наших властей эту проблему.

Партнеры форума, специалисты программы Eвросоюза FORBIZ видят выход в развитии системы саморегулирования в Украине.

- Мы поддерживаем правительство Украины, тесно сотрудничаем с Минэкономразвития, ведь наша программа является именно тем европейским мотором, который способствует развитию малого и среднего бизнеса с учетом защиты прав потребителя, - сказал Матиас Хальдер, руководитель проекта FORBIZ. Специалисты проекта анонсировали систему саморегулирования защиты прав потребителей в Украине, отметив, что в центре системы - сознательный потребитель и добросовестный бизнес, что станет залогом успеха ее работы.

Добросовестный бизнес был представлен на форуме рядом ведущих профильных бизнес-ассоциаций. Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации подчеркнула необходимость принятия законопроекта № 6754 о повышении ответственности бизнеса за отсутствие качественного потребительского информирования в е-коммерс.

А Олег Иваненко, директор Ассоциации украинских производителей, член Украинской Рады Бизнеса от имени 64 украинских бизнес-ассоциаций выразил поддержку законопроекту Министерства финансов Украины о cashback для потребителей фискализированных товаров: «В случае обнаружения фальшивого чека покупатель получит не только товар, но и 100% его стоимости за счет нарушителя законодательства».

«Бизнес-объединения более быстро и качественно реагируют на проблему защиты прав потребителей, установление стандартов и требований к участникам системы саморегулирования», - отметил Валерий Прокопец, заместитель директора департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития Украины.

Во время форума председатель комитета защиты прав потребителей Общественного совета при Держпродпотребслужбы Василий Дарков представил новую модель системы защиты прав потребителя в Украине. По его мнению, она должна состоять из четырех элементов - правовой и государственной защиты (например, создание профильного комитета ВРУ по защите прав потребителей и структур при администрации Президента Украины), рыночной и гражданской защиты. Кроме того, по его мнению, в Украине должен быть создан единый представительский орган - Всеукраинское объединение потребителей.